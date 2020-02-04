新加坡航展国际航空峰会 因武汉肺炎疫情取消

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（法新社新加坡4日电） 中国致命的新型冠状病毒肺炎（2019-nCoV）掀起全球的卫生恐慌，原订下周在新加坡航空展前夕举行的一个大型国际航空会议已经取消。

新加坡航展是亚洲最大规模的航空展，虽然航展仍将按表定于2月11日至16日举行，但许多来自中国的参展商已撤展。

原订要在这场国际航空领导人峰会上发表讲话者，包括国际民航组织（ICAO）以及国际航空运输协会（IATA）的高层官员。

峰会主办单位Experia Events发表声明说：「本届航展活动之一的2020新加坡航空展航空领导人峰会，今年将不予举行。如此一来，许多参与应对新型冠状病毒疫情的航空界高层，就可以专注于应付病毒带来的各种紧急情况。」

武汉肺炎疫情爆发后，由于多个国家推出旅游限制措施，包括对来自中国的人士祭出禁令，航空业成为最受冲击的行业之一。

IATA表示，亚太区的航空公司在严重急性呼吸道症候群（SARS）期间损失约60亿美元（新台币约1828亿元），而这次武汉肺炎疫情带来的损失可能更多。

两年一度的新加坡航空展在2018年吸引了全球5.4万名的参展商。

© 2020 AFP