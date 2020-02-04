武汉肺炎冲击中国工厂 恐快速削弱全球成长

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（法新社巴黎4日电） 分析师表示，在贸易与石油需求放缓之际，2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情在全球第2大经济体中国快速蔓延，可能快速削弱已很脆弱的全球经济成长。

法新社报导，全球经济在承受这项新问题前，已历经美中贸易战的煎熬。根据经济合作暨发展组织（OECD），贸易战预料将使今年全球成长放缓至2.9%，成长速度为2008至2009年全球经济危机以来最缓慢。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）上周表示，现在仍非常不确定武汉肺炎疫情会扩散到何种程度，以及对总体经济的影响为何。但中国产出在短期内显然会受影响，他并猜测，中国一些近邻也会被波及。

许多分析师都跟鲍尔持相同看法。

截至目前武汉肺炎确诊数已超过2万例，死亡人数破400人。中国为了控制疫情已延长农历新年假期，一些公司现在也延长停工期间。

由于中国是许多零组件的重要供应国，中企关厂可能很快就会阻碍他国生产。南韩最大汽车制造商现代汽车（Hyundai Motor）因缺乏来自中国的零组件，今天宣布本周暂停南韩国内生产线，就可证明上述说法。

凯投宏观公司（Capital Economics Ltd.）首席新兴市场经济师希林（Neil Shearing）说：「中国受干扰问题愈严重，就愈可能扩散至海外。由于中国现居全球许多供应链的核心，这会对全球造成冲击效应。」

尽管亚洲经济体可能率先遭遇冲击，若生产中断程度扩大、时间拉长，最终将伤害更远方的制造业者，以及供应中国的大宗商品生产者。

荷兰国际集团（ING）经济学家表示：「中国国内需求放缓将会冲击全球经济，现在中国才正试图从2018至2019年贸易战的影响中恢复。」

信评机构标普全球评级（S&P Global Ratings）说，基本假设为病毒将会于4月停止扩散，5月出现最糟情况。

标普表示：「这种情况代表亚太地区经济活动的最大冲击会出现在第1和第2季。」标普认为，今年稍晚经济成长就会反弹。

法国兴业银行（Societe Generale）首席经济学家马库森（Michala Marcussen）则说：「可以预估中国的年度国内生产毛额（GDP）会减少1个百分点，这将使全球GDP自动减少0.4个百分点。」这还是「相对温和」的情况。

© 2020 AFP