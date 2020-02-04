武汉肺炎延烧 美国为入境禁令辩护拟扩大撤侨

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（法新社华盛顿3日电） 美国今天说，禁止从中国赴美的旅客入境，目的是遏阻致命的武汉肺炎疫情蔓延，这是基于最佳科学判断，还说会有更多撤侨行动。

俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延烧，美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天宣布，美国境内出现第2起人传人病例，目前美国武汉肺炎确诊病例总数来到11例。

美国禁止14天内曾赴中国的外籍旅客入境并宣布美国公民隔离措施，中国指控此举是散布「恐慌」情绪。

CDC国家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）为这波「强势」措施辩护。

她说：「几周前中国有41例，今晨数字是1万7000例，1万7000例感染新型冠状病毒，而且全部居民不具免疫力。」她还说：「我们有机会在蔓延到美国前让疫情减缓下来。」

中国官方最新统计显示，中国累积确诊病例已突破2万，死亡病例425例。

中国外交部发言人华春莹稍早在简报会上说，美国未能提供任何实质性帮助。梅森尼尔驳斥这种说法。

她说：「我们在CDC有相当强的科学家，在很类似疾病方面有很多技术经验…我们在中国实地的行动将有所帮助。」她还说：「我在类似这种情况下所见的是，科学应当胜过一切。」

梅森尼尔表示，目前有195名美国人在加州军事基地隔离，包括外交官员和家属，他们上周撤离武汉。梅森尼尔说，计划还会有更多专机撤侨。

© 2020 AFP