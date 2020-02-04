澳洲央行维持利率不变 估野火危机影响短暂

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（法新社雪梨4日电） 澳洲中央银行今天决定，将维持现行利率0.75%不变。尽管在致命野火危机与中国武汉肺炎疫情威胁下，澳洲经济料将受挫，央行仍决定将利率维持在史上最低水准。

澳洲央行「澳洲储备银行」（The Reserve Bank of Australia）去年10月将借贷成本利率降至0.75%，希望延续29年未曾出现衰退的经济荣景。

澳洲央行今天也排除外界对澳洲森林野火冲击经济的疑虑，央行总裁洛威（Philip Lowe）说，野火只会对国内经济成长造成「短暂影响」。

洛威说，维持利率不变的两项主要因素是，就业数据略有改善，以及房地产市场前瞻表现上扬。澳洲去年12月失业率降至5.1%。

澳洲央行对2020年澳洲经济成长预测也维持在2.75%不变，2021年预估将成长约3%。

洛威表示，2020年全球经济成长预期会更强劲，即便中国爆发俗称「武汉肺炎」的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情，加上美中贸易紧张阴影未除。

洛威指出，美中贸易磨擦是全球经济不稳定的源头。

不过许多分析师相信，澳洲利率可能会在未来几个月进一步下调。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP