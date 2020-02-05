不知布塔朱吉是出柜同志 美选民投票后又反悔

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（法新社爱阿华州狄蒙4日电） 美国爱阿华州一名女性选民得知自己支持的民主党总统参选人布塔朱吉（Pete Buttigieg）是同性恋者后，在民主党党内初选投完票后要求更改投票。

她以自身宗教信仰为由，要求更改投票。

这名女选民身上贴有支持布塔朱吉的标语贴纸，昨晚在爱阿华州乡下告诉「选区区长」（precinct captain）：「你是说他（布塔朱吉）有同性伴侣？你是说真的吗？」她接着说：「那我不希望这种人入主白宫，我可以把票拿回来吗？」

这段对话被人拍下来上传网路，瞬间成为话题。根据严重延误的初步计票结果显示，布塔朱吉跌破各界眼镜在爱阿华州党团会议位居领先位置。

不过布塔朱吉在爱阿华州克雷斯科（Cresco）的选区区长表现获得各方赞扬。她以慎重、富同理心的态度回应这名女选民，向这名女选民保证，参选人的性向并非重点。

这名经网友指认名为西佛（Nikki Heever）的选区区长告诉要求换票的女选民：「我只希望你真心想一想，如果你认同某个人所说的话，那么说话的人是男是女，是异性恋者还是同性恋者真的有关系吗？」

© 2020 AFP