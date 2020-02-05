川普邀他出席国情演说 矢言粉碎马杜洛政权

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天在国会发表年度国情咨文，委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）成座上宾。美国承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

美国有线电视新闻网（CNN）和国家广播公司（NBC）报导，瓜伊多获邀出席川普的国情咨文演说，是美国政府公开展现对瓜伊多寻求拉下委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）所做努力的支持。

瓜伊多无视马杜洛政府下达的旅行禁令，频频赴海外会见各国官员。瓜伊多寻求推翻马杜洛政权的行动已持续一年多，他正极力保持动能。

瓜伊多2019年一月动用宪法权力，自行宣布出任委内瑞拉临时总统后，美国很快便承认他是委国合法领袖。此外，瓜伊多也获得另外50多国承认。

马杜洛2018年赢得连任，但遭国际社会谴责选举舞弊。

川普年度国情咨文演说的座上宾，都是经过谨慎挑选。

除了瓜伊多之外，今年获邀的对象还包括资深的边界巡防官员、一名兄弟在2018年遭非法移民杀害的妇女，以及在极左派委内瑞拉政府执政期间遭监禁多年的委国前警察局长席蒙诺维斯（Ivan Simonovis）。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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