武汉肺炎担忧情绪逐渐缓解 亚股多收红

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（法新社香港5日电） 由于市场对武汉肺炎疫情的担忧逐渐消退，亚洲各国股市今天延续美股涨势大多收红。全球股市本周普遍上涨，美股那斯达克指数昨天终场更是再创历史新高。

虽然北京当局宣布，2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）已在中国造成近500人死亡，另有超过2万4000起确诊病例，但分析师表示，中国以外的疫情并未加剧，这令投资人感到振奋。

北京当局采取刺激股市的措施，其中包括放宽股票交易限制，中国央行也将超过2000亿美元的资金投入金融市场，以上措施都有助激励市场信心。

部分投资人担心武汉肺炎疫情会冲击全球和中国经济，但摩根士丹利（Morgan Stanley）投资长沙莱特（Lisa Shalett）说：「这些…混乱情况经常是暂时的，且往往能提供良好的进场和买进时机。」

中国经济成长放缓已持续了一段时间，但在近几个月有逐渐回稳的迹象。

上海股市今天收盘上涨1.3%，与昨天终场涨幅大致相同。香港、雪梨和首尔股市都收涨0.4%。东京股市上涨1.0%。新加坡股市大涨1.4%。台北股市上扬0.2%。

马尼拉、雅加达、曼谷和吉隆坡股市也全数收红。但威灵顿股市收黑。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP