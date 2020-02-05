超人回归 魔兽时隔11年再战灌篮大赛

广告 继续浏览后续

（法新社纽约4日电） 美国职篮NBA今天宣布，前灌篮大赛冠军「魔兽」霍华德、入选NBA明星赛的里拉德与亚特兰大老鹰的杨恩和多伦多暴龙的西雅坎，都是明星赛周六夜活动的亮点球星。

在第69届NBA明星赛于芝加哥举行前夕，15日周六晚间的第35届灌篮大赛、第34届三分球大赛与第17届NBA技术挑战赛，都是为明星赛暖场的重要活动。

8度入选明星赛的霍华德（Dwight Howard），将是睽违11年再度出征灌篮大赛，他曾以一系列富含创意的精彩扣篮，赢得2008年NBA灌篮王头衔，包括曾披着超人披风暴扣。

这位34岁的洛杉矶湖人中锋，曾在2008年奥运率美国队夺金，这次的对手是密尔瓦基公鹿的康纳顿（Pat Connaughton）、曾赢得2016年灌篮大赛亚军的奥兰多魔术球员高登（Aaron Gordon）、以及2017年亚军的迈阿密热火球星琼斯（Derrick Jones Jr.）。

灌篮大赛上一次在芝加哥举行是在1988年，当时出身芝加哥的「篮球大帝」乔丹（Michael Jordan）靠着精采绝伦的灌篮技巧，技压亚特兰大老鹰球星威金斯（Dominique Wilkins），连续两年赢得冠军。

布鲁克林篮网的上届冠军哈里斯（Joe Harris），这次有志成为2007年至2008年的卡波诺（Jason Kapono ）之后，第一位连续两年赢得3分球大赛的冠军。

然而，哈里斯将面临来自波特兰拓荒者当家后卫里拉德（Damian Lillard）与老鹰阵中球星杨恩（Trae Young）的挑战。在参加次夜的明星赛前，他们将小试身手，比试一下3分球命中率。

5度入选明星赛的里拉德场均29.8分在NBA排名第3，三分球192颗排名第2。杨恩场均29.2分，排名第5，本季出赛46场，投进156颗三分球，已追平上一季出赛81场的总数。

两轮计时投篮的三分球大赛，参赛者也包括华盛顿巫师的拉脱维亚前锋贝坦斯（Davis Bertans），夏洛特黄蜂的葛理翰（Devonte Graham）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、沙加缅度国王的希尔德（Buddy Hield）与热火的罗宾逊（Duncan Robinson）。

在考验敏捷度、传球、运球与三分球命中率且场内设有障碍的技术挑战赛，上届冠军暴龙的喀麦隆球星西雅坎（Pascal Siakam）是参赛的5名明星赛球员之一。

© 2020 AFP