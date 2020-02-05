马来西亚前首相夫人被控贪污 首度出庭受审

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（法新社吉隆坡5日电） 马来西亚前首相夫人罗斯玛疑收受回扣和盗用公款资助自身奢华生活，遭贪污起诉，她今天在吉隆坡高等法院出庭应讯。这也是罗斯玛的丈夫前首相纳吉下台后她首度受审。

纳吉（Najib Razak）和他的官员被控自国家主权财富基金一马发展公司（1MDB）侵占数以十亿计美元，这起丑闻造成纳吉长期执政的联合政府在2018年大选意外落败。罗斯玛（Rosmah Mansor）也成为众矢之的。

纳吉失势后，他和罗斯玛面临多项与窃取一马资金有关的指控。但今天的庭审主要环绕罗斯玛疑似在一项政府计画上收受贿金。

检方控告68岁的罗斯玛协助一家企业获得婆罗洲（Borneo）的学校太阳能供电计画标案，因此进帐650万令吉（约新台币4800万元）。她还被控索贿1亿8750万令吉（约新台币12亿元）。罗斯玛共面临3项贪污罪名，犯罪时间在2016和2017年。

罗斯玛今天在庭上否认所有指控。检察官高柏（Gopal Sri Ram）则在开场陈述时表示，罗斯玛「并未担任任何公职，却出于专横本性施加极大影响力，让自己的地位足以影响公共决策」。

© 2020 AFP