人权观察：中国防疫措施问题大 封城太激烈

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（法新社日内瓦6日电） 人权观察（Human Rights Watch）今天指控中国压制对2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）的批评声音，且让疫情变得更严重。

人权观察执行主任罗思（Kenneth Roth）也谴责中国政府封锁数座城市防疫是「过度激烈」作法。

罗思在日内瓦告诉记者：「中国对新型冠状病毒疫情的因应措施有不少大问题，让疫情变得更严重。」但他也说，中国很早就分享新型冠状病毒基因组序列值得嘉许。

罗思特别指出，中国在疫情爆发初期，「压制」关于新型冠状病毒的报导，甚至消除社群网站上对政府因应措施的批评声浪。

罗思说：「对抗疫疾毫无隐密余地。」罗思上个月原计划前往香港发布人权观察本年度「2020世界人权报告」，指控中国试图破坏捍卫人权的全球体系，被香港当局禁止入境。

他说：「全面透明化的时候到了，尽管会令人难堪，因为公共卫生必须摆在维护特定政治权力之上。很遗憾，那不是北京的作法。」

罗思也批评当局封锁重灾区湖北省好几个城市，影响约5600万人。

他说：「这种隔离方式通常不会奏效，公共卫生官员提倡的隔离方式更具针对性。他们锁定的是确诊感染病毒的人。」

他说：「人们需要进食，他们需要住宿的地方，他们需要接受治疗，而中国政府对这些个人需求的回应落差很大。这不是公共卫生的以人权为导向作法，这种（中国）公共卫生作法过度激烈。」

© 2020 AFP