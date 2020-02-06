参议院弹劾案宣判日 川普会委内瑞拉反对派领袖

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（法新社华盛顿5日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多今天访问白宫，与美国总统川普会面。今天也是参议院透过表决宣告川普被控的两项弹劾条文不成立的日子。

36岁的瓜伊多（Juan Guaido）是委内瑞拉国会议长，去年一月自行宣布为临时总统，有数十国予以承认，包括美国。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）于2018年5月的选举中连任，但正当性因广泛举报的违规行为而受损；此外，委内瑞拉在他执政下经济崩溃，许多人民苦苦寻求基本生活所需物资，数百万人逃往他国。

瓜伊多想透过街头抗议推翻马杜洛的企图并未成功，美国的制裁也没能动摇马杜洛的地位，马杜洛仍拥有军队支持，以及俄罗斯与中国的力挺。

瓜伊多以一国元首之姿造访白宫，川普的弹劾案正好也在今天了结。

瓜伊多在美国支持下，一年多来试图把左翼的马杜洛赶下台，川普在白宫迎接他时，还向媒体比了个大拇指。

但白宫临时取消媒体在椭圆办公室采访的机会，这个场合的原定时间，比参议院表决判定川普在滥权及妨碍国会调查两项弹劾条文上无罪的时间点要早一点。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP