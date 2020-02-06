商品涉歧视非裔 Prada纽约员工将接受种族平等训练

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（法新社纽约5日电） 先前因贩售猴子造型钥匙圈闹出争议的义大利时尚品牌普拉达（Prada），今天和纽约市政府达成协议，将采取行动对抗种族歧视，并宣导种族多元性。

Prada在2018年推出Pradamalia虚构神秘生物系列商品，其中一个角色有着夸张的大红唇和滑稽的黑脸，引发众怒，为此Prada 12月被迫公开道歉，并将争议商品全数下架。

这些商品曾被放在纽约苏活区（Soho）Prada店面橱窗内大剌剌地对外展示。

批评人士表示，这些商品和丑化美国非裔族群刻版形象的讽刺画「桑波」（Sambo）很像。

「黑脸」造型闹出争端的历史可以追溯至1830年左右所谓的「黑脸走唱秀」（minstrel show），当时白人表演者会故意用油彩或鞋油把整张脸涂黑，并画上夸张的红唇。

纽约市政府人权委员会在新闻稿中表示，作为协议的一部分，Prada将让旗下的所有纽约员工接受种族平等培训。

Prada也同意为弱势族群设计师展开一项奖学金和实习计画。

Prada还必须提交一份候选人名单给人权委员会，供委员会从中挑出一人，监督Prada在美国销售的产品。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP