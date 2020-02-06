打破德国政治禁忌 极右派拱人当选邦总理

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（法新社柏林5日电） 德国中部的图林根邦（Thuringia）今天打破德国政治禁忌，一名邦总理候选人首度在极右派帮助下被拱上大位，撼动首都柏林政坛。

在极右派「德国另类选择党」（AfD）议员支持下，主张经济自由的自由民主党（FDP）政治人物凯默里希（Thomas Kemmerich）以45比44的票数，击败左派党（Left party）的现任邦总理拉梅洛（Bodo Ramelow）。

在政治光谱上，自由民主党属于中间至中间偏右派。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的中间偏右基督教民主党（CDU party）立即呼吁举行新的地方选举，以解除危机，其他主流政党也附和。

政治学者布罗多兹（Andre Brodocz）接受中德广播公司（MDR）访问时说：「这是现代德国史上第一次靠着另类选择党的票当选邦总理。」德国共有16邦。

选举采秘密投票，凯默里希必定也获得了基督教民主党议员及自由民主党同伙的支持。

媒体很快就形容这次事件为「政治地震」，主流政党先前都拒绝与反移民、反伊斯兰、反欧盟的另类选择党有任何程度的合作。

选举结果激起广泛愤慨，社会民主党（SPD）领袖之一华特尔-柏杨斯（Norbert Walter-Borjans）呼吁梅克尔的保守派支持者明确表态与另类选择党划清界线，他对德国第二电视台（ZDF）表示，这不只是图林根邦的事，也是联邦的事。

基督教民主党党魁康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）呼吁图林根邦举行新的选举，同时痛批地方党员破坏党内不与另类选择党合作的政策。

德国联合政府的两大党，基督教民主党及社会民主党成员，将于8日在柏林召开危机因应会议。

左派党领袖之一吉平（Katja Kipping）说：「德意志联邦共和国陷入险境。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP