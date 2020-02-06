曾逃过盗猎者追杀 肯亚超人气长牙象去世

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（法新社奈洛比5日电） 肯亚野生动物管理局（Kenya Wildlife Service）今天说，非洲仅存的大型「长牙象」之一、高人气的「大提姆」（Big Tim）去世，它生前曾逃过盗猎者追杀。

管理局在声明中说：「这头知名大象昨天清晨过世，享年50岁。」

安波沙里大象信托（Amboseli Trust for Elephants）表示，曾逃过盗猎者猎杀的大提姆在安波沙里国家公园（Amboseli National Park）内的吉力马札罗山（Kilimanjaro）山脚下因自然因素死亡。

肯亚野生动物管理局表示，大提姆是「慈祥和蔼、动作缓慢的安波沙里和平保护者」，「在肯亚名气很高、广受民众喜爱」。

严格来说，当大象的象牙长到触地时，才能被称作「长牙象」。通常只有象牙够长的老年公象，才有资格获得这样的称号。

不过保育人士估计，非洲大陆如今只剩下几十头这种长牙象，这是因为盗猎者锁定拥有这种最大型象牙的大象，其中又以象牙重量最重的大象面临的风险最高。

科学家表示，由于大型长牙象会先被盗猎者杀害，这会缩减它们的基因库，因此今日非洲的多数大象比一个世纪前的大象象牙要小。

大提姆曾游荡到国家公园外，并进入人类农地，但逃过了盗猎者和被惹毛的农夫追杀。它曾遭一根矛刺穿耳朵、插入肩膀，为此接受兽医治疗。

总部位于肯亚首都奈洛比的野生动物直接组织（Wildlife Direct）说：「我们的心碎了。提姆是非洲极少数的超级长牙象之一，是一头不可思议的大象，它的存在让许多人心生敬畏并受到鼓舞。」

肯亚野生动物管理局表示，大提姆的遗体会送到奈洛比，当地动物标本制作师将保存它的遗体，供国立博物馆展出。

根据国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature），过去10年间，盗猎行为让非洲象数量锐减11万头，仅剩41万5000头。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP