维珍澳洲航空永久终止飞香港航线

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（法新社雪梨6日电） 维珍澳洲航空今天表示，下个月将永久终止往返雪梨和香港的航班，归咎于反政府示威和2019新型冠状病毒肺炎（俗称武汉肺炎）疫情造成需求下降。这条新航线推出仅18个月。

维珍航空在2018年中推出澳洲最大城市雪梨往返香港的航班，他们当时称扩张中国据点是国际策略的「关键支柱」，但现在承认这条航线颇「具挑战性」。

维珍澳洲集团商务长麦劳德（John MacLeod）表示，香港持续长达数月的反送中抗争，加上中国新冠状病毒疫情扩散到香港，使得航班需求下降。

他声明表示：「撤出香港市场是个艰难的决定，但这也显示透过我们的网络，高度关注在推动更健全的财务纪律。」

「目前情况显示香港航线已经不具商业可行性，不适合维珍澳洲航空继续营运。然而，我们会透过其他国际航线和合作伙伴航空公司强调国际旅游，这仍然是策略中重要的一环。」

往返雪梨和香港的航班将在3月2日停止营运。

澳洲交通部的资料显示，维珍航空往返雪梨和香港的班机去年11月载客率仅64%，低于澳洲航空公司（Qantas）和国泰航空公司（Cathay Pacific）80%的载客率。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP