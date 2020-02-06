美中利多消息缓和疫情忧虑 亚股普遍收高

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（法新社香港6日电） 中国武汉爆发的2019新型冠状病毒疫情持续扩大，但美国昨天公布最新就业数据强劲，北京今天也调降对美国货品加徵关税，消息受到投资人欢迎，亚洲股市今天收盘普遍劲扬。

根据中国官方统计，截至昨天午夜，中国的武汉肺炎确诊激增至2万8018例，死亡达563例。至于中国境外，全球已有超过20个国家出现确诊病例，共200多例。

尽管如此，投资人仍乐观预期疫情将获得控制，经济所受冲击将有限。观察家指出，股市经历上周大跌，且上海股市3日重摔近8%后，交易商已开始重新买进相对便宜股票，加上企业发布适度健全的财报，也提供市场亟需的支撑。

分析师普遍表示，他们相信疫情大致将控制在中国境内，经济受到的伤害也不会持久。加上中国人民银行对中国金融市场注入大量现金，也缓和投资人忧虑。

AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市场不只撑住，甚至还攀涨。从股市冲高来看，说投资人追逐风险的胃口只会持续『低调』返回，可能是这周最严重错估的说法。」

美国公布民间企业1月新增29万1000个工作机会，创下2014年12月以来最高纪录，并超越市场预测水准。美国股市昨天应声劲扬，标准普尔500指数和那斯达克指数皆再创新高。

中国国务院关税税则委员会今天则公告，14日起对价值750亿美元的美国货品调降加徵关税，已加徵10%的降为5%，加徵5%者降为2.5%，目的为了「增强市场信心，推动（中美）双边经贸关系发展」。消息鼓舞投资人。

上周大跌近6%的香港股市，今天延续前2个交易日强劲涨势收高2.6%。上海股市收涨1.7%，东京股市收高2.4%。

首尔股市今天收涨2.9%，雪梨股市收高1.1%，台北股市收涨1.5%，新加坡收高1.0%，威灵顿、马尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加达和孟买股市也全数收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP