卫斯布鲁克拿41分 火箭121比111击退湖人

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（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA休士顿火箭今天作客洛杉矶湖人，球星卫斯布鲁克拿下41分，帮助球队终场以121比111击退紫金军团，收下4连胜。

火箭卫斯布鲁克此役砍进41分、8篮板外加5助攻，团队全场投进19颗三分球，且有6人得分达二位数。

湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）缴出全队最高32分，外加13篮板和3助攻表现，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有18分、9篮板和15助攻成绩。

火箭「大胡子」哈登（James Harden）挑篮破网为球队首开纪录，主场的湖人不甘示弱，逐渐展开攻势，首节打完紫金军团以29比28取回领先优势。

双方你来我往互有领先，上半场钟响前湖人后卫葛林（Danny Green）外线出手命中一记三分球，硬是将比分战成63比63平手。

来到第3节，两队一开始难分轩轾，陷入鏖战，但火箭卫斯布鲁克（Russell Westbrook）火力全开，单节轰下16分，休士顿大军本节尾声打出一波14比9攻势，以97比93、4分领先进入比赛最后关头。

火箭末节靠着从明尼苏达灰狼交易来的科温顿（Robert Covington）接连投进两记三分球，最终主场的湖人没能逆转战况，以111比121吞败。

© 2020 AFP