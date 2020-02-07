川普庆弹劾案无罪脱身 抨击政敌恶毒

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天在弹劾案无罪脱身后发表胜利谈话，大秀「华盛顿邮报」头版标题「川普获判无罪」，抨击发动弹劾的民主党人「恶毒」。

川普召集忠诚的共和党国会议员、法律团队及幕僚齐聚白宫东厅（East Room），夫人梅兰妮亚（Melania ）也现身。川普在谈话中秀出华邮报纸，上面大字写着「川普获判无罪」，川普说「这就是最后结果」，现场随即响起热烈掌声。

川普被控滥权和妨碍国会调查，遭到联邦众议院弹劾后，经过联邦参议院近3周审理，参议院昨天表决后宣告川普无罪。参议院必须有2/3议员同意判定川普有罪才能让他去职，但川普的共和党同志在参议院100个席次中占了53席，因此这个结果早在预料之中。

川普今天出席在白宫的活动，展现喜怒交集的心情，除了猛烈抨击民主党人推动弹劾，也不忘开开玩笑，赞扬那些支持他的人士。

川普在一片欢呼与口哨声中说：「这不是记者会，不是演说，全部都不是，这是庆祝活动。」

川普表示他「历经痛苦」过程，但最后「获胜」，打败「恶毒」民主党人。

他有时话锋一转，长篇谈论盟友与政敌的轶事，将官方电视直播所谓的「声明」变成一个多小时的独白。

川普形容联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）是「卑鄙小人」。柯米2017年突然遭到川普开除。川普并抱怨「糟糕的黑心警察」和「邪恶坏人」怀疑他与俄罗斯勾结的「通俄门」2年调查「全是狗屁不通」。

不过川普也提到女儿伊凡卡（Ivanka）然后抱抱她，并且亲吻夫人梅兰妮亚。他说：「我要向我的家人道歉，让他们经历一次不实和糟糕的境遇。」

川普稍早在全国祈祷早餐会中，也抨击民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi），以及昨天表决唯一跑票的共和党籍参议员罗姆尼（Mitt Romney）。

© 2020 AFP