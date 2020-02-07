市场关注武汉肺炎疫情 亚股中止一周涨势多收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港7日电） 投资人获利了结并持续评估2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情发展之际，亚洲各国股市今天收盘大多下跌，结束一周以来的涨势。

亚洲股市上周涌现卖压潮，但之后美国经济数据强劲、中国政府注入财政支援，加上各大企业公布财报总体表现健全，诸多消息都提供股市迫切需要的激励。同时，各界预期武汉肺炎疫情对全球经济的影响有限。

中国昨天决定调降对750亿美元美国商品加徵的关税，作为缓和中美贸易关系所作努力的一环，这项决定也有助提振投资人信心。

观察人士指出，中国第一季经济成长将受到武汉肺炎疫情冲击，但随后就会反弹，就像当年严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情稳定后的情况一样。武汉肺炎已在中国造成超过600人死亡，另有3万多起确诊病例。

交易商在周末前退居守势，香港恒生指数今天下跌89.43点或0.33%，收27404.27点。东京股市日经225指数小跌45.61点或0.19%，收23827.98点。

新加坡股市下挫1.55%。台北股市下挫1.16%。首尔股市下跌0.72%。雪梨股市小跌0.38%。

但中国大陆股市连续第4个交易日收红，上海综合指数在春节后的首个交易日收盘重挫近8%，而后逐渐站稳脚步，今天终场上涨9.45点或0.33%，收2875.96点。深圳综合指数上扬8.93点或0.52%，收1736.17点。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP