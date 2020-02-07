拚打进季后赛 NBA交易大限前快艇签下莫里斯

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（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA本季交易大限今天到期前，寻求提升战力的洛杉矶快艇在联盟球队忙着抢人下，自纽约尼克换来大前锋莫里斯（Marcus Morris）。

交易资讯全来自各媒体报导，在距离季后赛还剩下2个月之际，联盟数支球队忙着签约抢人，或决定维持球队阵容不变。

在2019年NBA总冠军赛最有价值球员雷纳德（Kawhi Leonard）加盟下实力大增的快艇，在一项涉及3队的协议中得到莫里斯，他本季效力尼克获得生涯最佳场均19.6分的成绩。

快艇获得NBA排名第5的三分球射手莫里斯，他的三分球命中率达43.9%，将联手雷纳德和乔治（Paul George）增添外线威胁。

体育电视频道ESPN和运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导，根据交易条件，除了签下莫里斯，快艇还自华盛顿巫师网罗后卫汤玛斯（Isaiah Thomas），但将哈克雷斯（Maurice Harkless）和6月一个首轮选秀权送给尼克，并将后卫罗宾逊（Jerome Robinson）交易至巫师。

此外，根据「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，丹佛金块以奈皮尔（Shabazz Napier）交换巫师的麦克瑞（Jordan McRae）。

「纽约时报」（New York Times）报导，未在截止日期前交易的洛杉矶湖人目前关注的眼光放在自由球员史密斯（J.R. Smith）和柯利森（Darren Collison）身上。

快艇据报也有意网罗柯利森。湖人若签下史密斯，将让他与前克里夫兰骑士队友詹姆斯（LeBron James）重聚，他们曾联手拿下2016年NBA总冠军金杯。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP