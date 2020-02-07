澳洲下雨浇熄最严重野火 当局转防水灾

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（法新社雪梨7日电） 澳洲的倾盆大雨今天为终止前所未见的野火危机带来希望，但雨水虽然浇熄了失控延烧数个月的火势，却也让当局担心随之而来的水灾。

这场毁灭性大火因长期干旱和破纪录高温而加剧，自去年9月开始肆虐，延烧了1000万公顷以上面积，烧毁2500多栋房屋，造成33人丧命，并估计烧死了10亿头动物。

灾情最严重的新南威尔斯州（New South Wales）本周稍早部分地区开始降雨，并预计会持续至下周，料将浇熄数场剩余大火，并有助于控制其他火势。

新南威尔斯州乡村消防局（NSW Rural Fire Service）局长费兹西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示：「这会结束野火季最糟的部分，这是无庸置疑的。」

到今天下午，新南威尔斯州没有最危险紧急状况或「注意和须采取行动」等级的野火，是将近半年未曾见过的状况。

不过，随着野火危机消退，当局现在准备可能发生的水灾。澳洲气象局（Australian Bureau of Meteorology）发布一系列水灾警告，并表示新南威尔斯部分地区将出现4年来最大降雨。

© 2020 AFP