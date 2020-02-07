美国1月新增22.5万名就业人口 失业率升至3.6%

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（法新社华盛顿7日电） 美国劳工部今天公布，1月美国新增22万5000名非农业就业人口，远多于经济学家预期，并创下去年1月以来单月最高纪录。主要归功于建筑业和休闲餐旅业新增就业人口大增。1月失业率则上升0.1个百分点至3.6%。

将是经常夸耀任内经济成绩、并在今年寻求连任的美国总统川普所乐见。

由于美国今年1月气温偏暖，深受气候变化影响的美国建筑业1月新增多达4万4000名就业人口，几乎是去年每月平均新增的4倍；休闲餐旅业也大增2万1000名就业人口。此外，医疗业1月新增3万6000名就业人口。

总体而言，美国1月劳动参与率上升0.2个百分点至63.4%，劳工平均时薪也增加7美分至28.44美元。

尽管美国1月失业率略微升高，但可能归因于劳动力增加，更多人重返就业市场。美国失业率事实上仍停留在接近50年来最低水准。

劳工部的报告显示，美国过去3个月平均每月新增21万1000名就业人口。这和去年川普开启多边贸易战场、导致美国经济降温，每月平均仅新增17万5000名就业人口相较，呈现稳健改善。（译者：张正芊）

© 2020 AFP