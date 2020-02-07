NBA明星赛选秀 两队名单出炉

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（法新社纽约6日电） 美国职篮NBA明星赛选秀今天登场，再度担任两队队长的洛杉矶湖人「詹皇」詹姆斯和密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博选出各自阵容。

Team LeBron先发阵容：湖人詹姆斯（LeBron James）、湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）、洛杉矶快艇雷纳德（Kawhi Leonard）、达拉斯独行侠「欧洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士顿火箭哈登（James Harden）。

替补球员：波特兰拓荒者里拉德（Damian Lillard ）、费城76人西蒙斯（Ben Simmons）、丹佛金块约基奇（Nikola Jokic）、波士顿塞尔蒂克塔特姆（Jayson Tatum）、奥克拉荷马雷霆保罗（Chris Paul）、休士顿火箭卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、印第安纳溜马的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

Team Giannis先发阵容：公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、费城76人恩比德（Joel Embiid）、多伦多暴龙西雅坎（Pascal Siakam）、波士顿塞尔蒂克华克（Kemba Walker）、亚特兰大老鹰杨恩（Trae Young）。

替补球员：公鹿密道顿（Khris Middleton）、迈阿密热火阿德巴约（Bam Adebayo）、犹他爵士戈柏特（Rudy Gobert）、热火巴特勒（Jimmy Butler）、多伦多暴龙劳瑞（Kyle Lowry）、纽奥良鹈鹕殷格拉姆（Brandon Ingram）、爵士密契尔（Donovan Mitchell）。

© 2020 AFP