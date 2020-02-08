四大洲花滑赛 羽生结弦短曲刷新世界纪录

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（法新社首尔7日电） 拥有两届冬季奥林匹克运动会金牌的日本花式滑冰名将羽生结弦，今天在四大洲花式滑冰锦标赛男子单人滑短曲项目中，以111.82分遥遥领先，并打破他个人最佳成绩、创新世界纪录。

25岁的羽生结弦去年10月在国际滑冰总会花式滑冰大奖赛（ISU Grand Prix of Figure Skating）加拿大站（Skate Canada）夺冠，今天又在南韩首尔举办的四大洲花滑锦标赛（Four Continents Figure Skating Championships）短曲中拿下111.82分，而其他选手得分都未超过100分。

这项得分除了打破男子短曲世界纪录，也打破他在2018年花滑大奖赛俄罗斯站（Rostelecom Cup）的最佳个人纪录110.53分。

羽生结弦今天短曲比赛曲为钢琴家萧邦（Frederic Chopin）的「第一号叙事曲」（Ballade No. 1 in G Minor），开场就是一个完美无缺的后内4周跳（4S），接着是惊人的后外点冰4周跳加后外点冰3周跳（4T-3T）的连跳，以及俐落的3周半跳（3A）。

短曲终了时，疯狂粉丝们又让冰场下起「小熊维尼雨」，因为羽生结弦很喜欢这个卡通角色。

他可望成为第一位完成超级大满贯的男子选手，即拥有世界青年花滑锦标赛冠军、世界花滑锦标赛冠军、奥运金牌、大奖赛总决赛冠军及四大洲锦标赛冠军。

完整赛事包括短曲及长曲，两项得分合计为最终比赛成绩。长曲比赛将于9日举行。

「第一号叙事曲」是羽生结弦在2018年平昌冬季奥运会夺金的短曲曲目，在长曲中，他也将再度搬上助他在冬奥会夺金的电影「阴阳师」配乐Seimei。

在今天短曲中，中国选手金博洋以95.83分暂居第2名，美国的布朗（Jason Brown）以94.71分位居第3。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP