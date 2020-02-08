武汉肺炎部分患者腹泻 研究指病毒恐经粪便传染

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿7日电） 一项提到2019新型冠状病毒患者有腹部症状及拉肚子现象的最新研究公开后，科学家今天表示，腹泻可能是这种病毒传染的一种次要途径。

一般认为，新型冠状病毒的主要传染途径是患者咳出含有病毒的飞沫，不过，研究早期病例的研究员曾表示，他们把重点放在有呼吸道症状的患者身上，可能忽略了与消化道有关的症状。

根据一份中国研究人员撰写、刊登在「美国医学会期刊」（JAMA）的新报告，在湖北省武汉市一家医院接受调查的138名患者中，有14人最初在发烧及呼吸困难之前一到两天，曾出现腹泻及呕吐症状，约占10%。

美国首例确诊感染2019新型冠状病毒（2019-nCoV）的患者，同样曾拉了两天肚子，随后在他的粪便中检测到病毒；医学期刊「刺胳针」（The Lancet）也记录了中国其他类似病例，尽管并不多见。

英国南安普敦大学（University of Southampton）环境卫生教授基维尔（William Keevil）向英国科学媒体中心（Science Media Centre）表示：「重要的是，其他地方都有通报，在出现非典型腹部症状的患者排泄物中发现2019新型冠状病毒，与可在尿液中检测到严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，这意味可能经由粪便传染，而这种途径的传染力很强。」

科学家对此可能性并不非常讶异，因为新型冠状病毒与SARS病毒属于同一家族。

2003年的SARS疫情中，病毒透过粪便传染，在香港淘大花园社区导致数百人感染。

美国加州大学河滨分校（University of California, Riverside）生物工程学者廖嘉渝说，「在粪便中发现的2019新型冠状病毒可能透过粪便途径传染」，但「我们还不知道病毒在人体外能存活多久，人类免疫缺乏病毒（HIV）大约只能在体外存活30分钟；另外也不知道2019新型冠状病毒对哪个范围的温度敏感」。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP