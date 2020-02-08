避免污名化中国 世卫将谨慎正名武汉肺炎

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（法新社日内瓦8日电） 世界卫生组织（World Health Organization，WHO）正谨慎地重新命名2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎），以避免污名化疫情起源地湖北省武汉市或是中国人民。

法新社报导，世卫组织已宣告武汉肺炎构成「国际关注公共卫生紧急事件」，且给予这种疾病的官方暂时名称是「2019新型冠状病毒急性呼吸道疾病」（2019-nCoV acute respiratory disease）。

「2019」意指这种病毒是在2019年12月31日首度获得确认，至于nCoV则代表「新型冠状病毒」（novel coronavirus），意味它属于冠状病毒家族。

世卫新兴疾病部门官员范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨天向世卫执行委员会表示：「我们认为提供一个临时过渡名称相当重要，不让任何地点与疾病名称有关联。」

范科霍芙指出：「我确定您们全都看过，许多媒体报导仍使用武汉或中国称呼这种疾病，我们希望确保不会造成污名。」

世卫组织本身及国际病毒分类委员会（International Committee of Taxonomy of Viruses，ICTV）的冠状病毒专家，预计在几天内就会针对病毒名称达成最后决定，但选定一个更具体的名称充满风险。

世卫基于2015年发布的一套准则，建议不要使用伊波拉（Ebola）及兹卡（Zika）等地名作为命名，两者都是疾病首次获得确认之地，但在公众的认知中，都不可避免地将它们做连结。

此外，中东呼吸症候群（MERS）及西班牙流感（Spanish Flu）等更广泛的名称也应避免使用，因为它们可能污名化整个地区或族群。

世卫组织全球传染病风险预防部门负责人布里安（Sylvie Briand）本周表示，使用地名来命名疾病造成「不必要负担」。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）指出：「这是我们的全体责任，以确保没有跟这项疾病关联的污名。」

除了地名，世卫也提到在命名疾病时使用动物种类会造成混乱，例如通常被称为「猪流感」的H1N1病毒，对于猪肉业产生了巨大影响。

布里安说道，H1N1有时也被称为墨西哥流感，「对于墨西哥人不是非常友善」。

世卫指称，人名也受到禁止，通常是发现疾病的科学家。「引发不恰当恐惧的措词」亦受到禁止，例如「未知」或「致命」等用语。

世卫在准则中提及：「我们已看到某些疾病名称，引发特定宗教或族裔群体的强烈反对，对旅游、商业和贸易造成不合理的障碍，并且导致对食用动物的不必要宰杀。」

© 2020 AFP