防疫行动 中国求助AI及资料追踪技术

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（法新社北京8日综合外电报导）在中国当局急忙控制2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情之际，北京正求助资料追踪及人工智慧（AI）科技，以找出并防止可能的传染病例。

中国若干科技公司已发展出手机应用程式（app），得以从官媒公布的名单中取得数据，帮助大家查明，是否曾与新型冠状病毒确诊病患搭乘同一班客机或火车。

中国媒体报导，广东省省会广州市的一个公共广场上，部署着5G警用巡逻机器人，能识别路过民众是否戴口罩，并能提醒市民随时注意个人安全防范。

北京一栋约2400户公寓楼的街坊委员会表示，他们依据航班和火车资料来追踪每位住户近来的出行记录。

一名到过疫情中心武汉市的男子，回家后惊讶地看到警察出现在他家门口，要求量他体温。当时这名男子正在南京家中自我隔离，他表示，并未告诉任何人他最近曾造访武汉。

然而根据南京市政府公布的报纸文章，地方当局藉由查看武汉的往返资料，即辨认出这名男子，并在上周派遣警察前往他的住处。

中国国家卫生健康委员会4日在网路张贴声明，告诉地方政府，可使用大数据技术来追踪、筛选优先个案，并即时而有效地预测流行病发展状况。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

© 2020 AFP