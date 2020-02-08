Kobe遗孀IG证实追思会时间地点 数字密码藏洋葱

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA传奇巨星布莱恩（Kobe Bryant）遗孀凡妮莎（Vanessa Bryant）今天在照片分享平台Instagram上发表一则感人贴文，公布已逝丈夫和女儿公开追思会的时间地点。

痛失至亲的凡妮莎在贴文中写道，「2号和效力湖人20年的24号」，证实追思会将于本月24日周一上午10 时（台湾时间25日凌晨2时）在洛杉矶市中心的史泰博中心（Staples Center）体育馆举行。

吉安娜（Gianna）生前在篮球校队的球衣背号是2号，布莱恩在洛杉矶湖人队效力20年的后期，球衣背号为24号。

41岁的布莱恩和13岁女儿吉安娜上个月26日搭乘直升机前往青少年篮球赛，途中在洛杉矶西部一处崎岖的丘陵地失事坠毁，机上9人全数罹难。

追思会虽然是在湖人两场主场赛事间进行，但洛杉矶快艇当天晚间就会在史泰博中心迎战客队曼菲斯灰熊。

史泰博中心总裁齐德曼（Lee Zeidman）告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），追思会后把场地及时准备好供比赛使用没有问题。

齐德曼说：「史泰博中心20年来办过逾220场二连赛。虽然届时对布莱恩家人、洛杉矶湖人、洛杉矶市和在史泰博中心工作的男男女女来说会是非常感伤的一天，但我们有信心追思会过后，可以准备好在晚间6时开放让快艇与灰熊比赛。」

史泰博中心曾办过已故流行乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）和饶舌歌手尼普塞哈斯尔（Nipsey Hussle）的追思会，是NBA湖人队和北美职业冰球联盟（NHL）洛杉矶国王队主场。史泰博中心举办过无数场演唱会和活动，日前的葛莱美奖（Grammy Awards）颁奖典礼也在此举行。

湖人在布莱恩骤世后首度出赛迎战波特兰拓荒者时，便在主场史泰博中心向布莱恩感性致敬。

吉安娜的队友阿托贝利（Alyssa Altobelli）、彻斯特（Payton Chester）、阿托贝利的双亲、彻斯特的母亲、篮球教练毛瑟（Christina Mauser）和直升机驾驶左巴扬（Ara Zobayan）也在这场意外中丧生。联邦当局正在调查这起坠机事件。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP