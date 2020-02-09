中国打压台湾无所不在 美国务卿促州政府抵制

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（法新社华盛顿8日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天提出警告，北京政府正对美国地方政府加强外交战以打压台湾，他敦促各州州长对抗中国的施压。

蓬佩奥在华府对各州首长的一场演说中指出，川普政府将加强与各州和地方政府沟通，讨论如何和中国打交道。

他呼吁：「切勿和中国签订危及我们国策的各别交易和协议。」

蓬佩奥指出，中国去年曾威胁密西西比州州长，若他访问台湾，中国将取消对密州的投资。

他并提到上月中国一封外交信函，要求美国各州政府勿致贺台湾总统蔡英文当选连任。此外，芝加哥一所高中举办气候研讨会，因中国施压而取消对台湾代表的邀请。

蓬佩奥说：「施压美国国务卿是一回事，施压一所高中校长，却是相当重要的另一回事…这显示中国施压深化与系统化，显露中国的意图。」

他表示：「虽然看来这只是些地方事务，但累积的效应却是国家重大事务，并具有国际性意义。」

蓬佩奥也警告，中国还施压美国地方首长，要他们别去会见西藏精神领袖达赖喇嘛。

蓬佩奥并关切各州政府的财务计画选项。他说，佛罗里达州退休基金已经投资一家和新疆监控有关的企业。中国在新疆地区已拘禁逾一百万维吾尔人及突厥语系穆斯林。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP