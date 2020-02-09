声援涉赌安打王罗斯 川普：该让他进名人堂

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（法新社洛杉矶8日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天推文表示，即便彼得罗斯（Pete Rose）因涉赌声名狼籍，但身为美国职棒大联盟MLB「安打王」，他应该获选进入名人堂。

彼得罗斯是大联盟史上，生涯安打数最多的纪录保持人，他在担任辛辛那提红人总教练期间对比赛下注，1989年遭到大联盟处以永久禁赛。

川普在推特上发文说：「彼得罗斯1963年到1986年，在MLB打了24个球季，共敲出4256支安打，比其他任何球员还多，他虽然赌博，但只押自己的球队赢球，且已为此付出10年的代价，所以该是时候让彼得罗斯进名人堂了。」

因为休士顿太空人卷入作弊丑闻，相关惩处未溯及球员，这促使彼得罗斯上周请求MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）将他自禁赛名单中除名，以获得名人堂票选资格。

彼得罗斯认为应取消对他的禁令，因为曼佛瑞德决定不处罚（太空人）其他被控违反规定的球员。

彼得罗斯在请愿书中指出：「不能针对彼得罗斯设立一套标准，其他人又是一套标准。没有客观标准或分类，可以区分彼得罗斯的违规行为，与其他被MLB轻判的罪行（有所不同）。」

调查发现彼得罗斯对红人在内的MLB球赛非法下注后，前MLB主席吉马提（A. Bartlett Giamatti）将彼得罗斯禁赛。

尽管不承认违反MLB规章第21条禁止球员对比赛下注的规定，彼得罗斯仍在1989年签署同意书，同意终身离开棒球圈。

尽管对自己下注棒球赛一事否认了15年，彼得罗斯2004年在自传「我的无形牢笼（暂译）」（My Prison Without Bars）中坦承，他曾在1980年代对比赛下注。

© 2020 AFP