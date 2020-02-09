奥斯卡没一项入围 别告诉她赢得独立精神奖最佳影片

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（法新社洛杉矶8日电） 「别告诉她」一甩奥斯卡入围杠龟阴霾，今天在独立精神奖（Spirit Awards）扬眉吐气；南韩片「寄生上流」也在这项奥斯卡前哨站获得肯定，推升明天抱小金人的气势。

独立精神奖颁奖典礼在奥斯卡金像前夕举行。这场在加州洛杉矶的盛会表彰杰出的小成本电影，与奥斯卡比较起来，独立精神奖品味较不偏向主流，也更具多元性。

讲述中西方文化差异的「别告诉她」（The Farewell）勇夺独立精神奖最佳影片奖，尽管这部片今年一项奥斯卡也没入围。

「别告诉她」导演王子逸是今年多位表现杰出却未能入围奥斯卡的女性导演之一。对于成为奥斯卡遗珠，她并不意外。

「能够得奖，代表你获得同侪肯定。但在美国影艺学院（奥斯卡颁赠机构）和它的投票人口结构，我看不到我的同侪。」

「这就是最大问题所在。如果美国影艺学院投票者有我的同侪，他们将会把票投给能体现他们生活故事的电影。」

「事情向来都是这样，我一点也不意外。」

美国影艺学院会员白人占84%，男性占68%。

今天独立精神奖最令人跌破眼镜的是女配角奖项，外界事先看好珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）会以「舞娘骗很大」（Hustlers）脱衣舞娘的角色获奖，最后却由「别告诉她」里的祖母赵淑珍（Zhao Shuzhen）胜出。

在2019新型冠状病毒（武汉肺炎）影响下，赵淑珍无法离开中国参加今天的颁奖典礼。

© 2020 AFP