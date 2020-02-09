联合国秘书长赞中国抗疫表现杰出 吁勿污名化

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（法新社衣索比亚阿迪斯阿贝巴8日综合外电报导）联合国秘书长古特瑞斯今天称赞中国对武汉爆发的2019新型冠状病毒疫情采取「杰出」回应，并对外界的污名化行为提出警告。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）的「非洲联盟」（African Union）总部召开非盟峰会会前记者会上表示：「中国为了控制疫情和避免病毒传播，尽了极大努力。我认为这份努力并不简单。」

古特瑞斯还说：「中国自己也承认，（疫情）规模如此庞大，仍存在一些障碍和问题必须解决。」

中国官方通报，截至8日午夜，中国境内新型冠状病毒肺炎累计死亡已达811例，超越2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）全球死亡人数；确诊也高达3万3738例。

中国以外，已有近30个国家或地区合计出现超过320例确诊，恐慌情绪蔓延全球。研究人员正加快脚步寻找对抗这种病毒的治疗药物和疫苗。

古特瑞斯今天表示，国际间有必要采取「非常强力合作」和展现「强大团结」。

他说：「我们需要避免在这种情况下，有时会伴随出现的污名化行为。发生这种事时，会出现完全不相关的人士突然间因任何原因被污名化。我认为维持非常强烈尊重人权的态度很重要。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP