致力讲述完整多元电影史 奥斯卡博物馆将开幕

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（法新社洛杉矶8日电） 美国洛杉矶让人期盼已久的奥斯卡博物馆即将在今年落成，除了致力展示电影魔法，博物馆也将向已故从业人员致敬，并陆续迎接讲述多元电影史的展览。

打造美国电影艺术与科学学院博物馆（Academy Museum of Motion Pictures）的想法1个世纪前提出。而在本届奥斯卡金像奖颁奖典礼前夕，影艺学院7日向记者开放快完工的博物馆，展示这个玻璃、钢筋混凝土建造的闪亮球体，里头还有能容纳1000个座位的剧院。

建筑师皮亚诺（Renzo Piano）设计「看似漂浮的」球状结构，象徵「电影的魔幻与魔法」，并由天桥连接至由百货公司改建而成的主要展览场馆。

在影艺学院收藏的1300万张照片、剧本、服装及道具中，有传奇巨星茱蒂嘉兰（Judy Garland）在「绿野仙踪」（Wizard of Oz）穿的红宝石拖鞋、贝拉卢戈西（Bela Lugosi）在1931年「德古拉」（Dracula）穿的披风及寇克道格拉斯（Kirk Douglas）相关物件。

寇克道格拉斯是好莱坞电影黄金岁月最后几个巨星之一，以「万夫莫敌」（Spartacus）跟「光荣之路」（Paths of Glory）的硬汉演出为人所知，他5日离世，享嵩寿103岁。

导演比尔克雷默（Bill Kramer）告诉法新社：「人们过世时，这里是帮助讲述他们故事的家，而我们致力于做到这点。」

这些物品将在这个基本上完工的博物馆展厅里「编织整个电影的故事」。而开幕展览将是首场吉卜力工作室美国回顾展，展出日本动画大师宫崎骏的作品。

在#奥斯卡好白（#OscarsSoWhite）运动凸显下，为向好莱坞多元性纷争致意，之后将会有黑人影史展。比尔克雷默说：「我们希望在这个博物馆，讲述完整、多元又有包容性的故事。」（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP