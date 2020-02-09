载逾200人离开武汉 英国第2架撤侨包机飞抵目的地

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（法新社伦敦9日电） 英国第2架、同时也是最后一架撤侨包机，从爆发2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情的源头中国武汉市起飞后，于今天返抵英国。机上人数超过200人。

这架接受包租的民间飞机离开湖北省省会武汉市后，抵达英格兰南部牛津郡（Oxfordshire）的布莱兹诺顿皇家空军基地（RAF Brize Norton）。

机上还有医护人员与英国外交部官员。如有必要，他们可提供支援。

外交部发言人表示：「我们最后一架离开武汉的包机，于当地时间凌晨3时20分起飞。机上载着超过200名乘客，包括我方促使航班成行的人员和医护人员。除了英国人，机上还有其他国籍人士。」

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）则说，这架包机带回105名英国人及其家属，以及95名欧洲国家国民和他们的家人。

法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）7日曾说，这群欧洲国家国民中，预计包含38名法国公民。

机上官员与医护人员总共13人。

乘客抵达英国后，接着就被送上车，前往伦敦西北方密尔顿凯因斯镇（Milton Keynes）一家饭店兼会议中心。他们将被隔离14天。

英国也已建议中国境内3万名英国人离境。

之前另有83名英国公民搭乘英国政府承包的飞机，于1月31日离开武汉，返回布莱兹诺顿皇家空军基地。这群人接着被送到英格兰西北部一家医疗机构隔离两周。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP