金酸莓奖将揭晓 猫电影版获9项提名

(法新社美国好莱坞8日电) 讽刺好莱坞大烂片的金酸莓奖今天公布入围名单,百老汇音乐剧「猫」电影版(Cats)获最多项提名,包含最烂影片、最烂女主角、最烂导演、最烂男女配角和最烂银幕组合等。

「猫」共获9项提名,包含最烂影片、最烂电影剧本、最烂女主角(佛兰塞斯卡海华德,Francesca Hayward)、最烂女配角(茱蒂丹契,Judi Dench;瑞贝尔威尔森,Rebel Wilson)、最烂男配角(詹姆士柯登,James Corden)和最烂导演(汤姆霍伯,Tom Hooper)等。

「猫」也在「最烂银幕组合」获得2项提名,包含「任两只半人半猫的毛绒绒动物」以及「杰森德鲁罗(Jason Derulo)与他被电脑特效阉掉的裤裆」。

「猫」改编自作曲家韦伯(Andrew Lloyd Webber)同名音乐剧。这部片以电脑成像效果,将剧中众多大牌演员的外貌,变成令人深感不安的半猫半人模样。

「猫」上映后惨遭负面影评血洗。英国「卫报」(The Guardian)称「猫」是「一团恐怖的毛球」。华尔街日报(The Wall Street Journal)则狠批该片是「混乱的意图垃圾箱」。

最烂男主角方面,主演「蓝波:最后一滴血」(Rambo: Last Blood)的席维斯史特龙(Sylvester Stallone)(Rambo: Last Blood),以及主演惊悚片「狂热」(The Fanatic)的约翰屈伏塔(John Travolta)都获提名。「狂热」由美国乐团「林普巴兹提特」(Limp Bizkit)主唱杜斯特(Fred Durst)执导。

另外,在今年特别奖项「最烂罔顾人类生命和公共财产影片」(Worst Reckless Disregard For Human Life And Public Property)上,「小丑」(Joker)和「高压制裁」(Dragged Across Concrete)都获提名。

金酸莓奖通常会在奥斯卡颁奖典礼前一天揭晓获奖名单。不过,今年奥斯卡较早举行,影响整个好莱坞颁奖季节,因此金酸莓奖主办单位决定只先宣布入围名单,而尚未公布揭晓获奖名单的日期。(译者:李宛谕/核稿:陈政一)

