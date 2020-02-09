金酸莓奖将揭晓 猫电影版获9项提名

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（法新社美国好莱坞8日电） 讽刺好莱坞大烂片的金酸莓奖今天公布入围名单，百老汇音乐剧「猫」电影版（Cats）获最多项提名，包含最烂影片、最烂女主角、最烂导演、最烂男女配角和最烂银幕组合等。

「猫」共获9项提名，包含最烂影片、最烂电影剧本、最烂女主角（佛兰塞斯卡海华德，Francesca Hayward）、最烂女配角（茱蒂丹契，Judi Dench；瑞贝尔威尔森，Rebel Wilson）、最烂男配角（詹姆士柯登，James Corden）和最烂导演（汤姆霍伯，Tom Hooper）等。

「猫」也在「最烂银幕组合」获得2项提名，包含「任两只半人半猫的毛绒绒动物」以及「杰森德鲁罗（Jason Derulo）与他被电脑特效阉掉的裤裆」。

「猫」改编自作曲家韦伯（Andrew Lloyd Webber）同名音乐剧。这部片以电脑成像效果，将剧中众多大牌演员的外貌，变成令人深感不安的半猫半人模样。

「猫」上映后惨遭负面影评血洗。英国「卫报」（The Guardian）称「猫」是「一团恐怖的毛球」。华尔街日报（The Wall Street Journal）则狠批该片是「混乱的意图垃圾箱」。

最烂男主角方面，主演「蓝波：最后一滴血」（Rambo: Last Blood）的席维斯史特龙（Sylvester Stallone）（Rambo: Last Blood），以及主演惊悚片「狂热」（The Fanatic）的约翰屈伏塔（John Travolta）都获提名。「狂热」由美国乐团「林普巴兹提特」（Limp Bizkit）主唱杜斯特（Fred Durst）执导。

另外，在今年特别奖项「最烂罔顾人类生命和公共财产影片」（Worst Reckless Disregard For Human Life And Public Property）上，「小丑」（Joker）和「高压制裁」（Dragged Across Concrete）都获提名。

金酸莓奖通常会在奥斯卡颁奖典礼前一天揭晓获奖名单。不过，今年奥斯卡较早举行，影响整个好莱坞颁奖季节，因此金酸莓奖主办单位决定只先宣布入围名单，而尚未公布揭晓获奖名单的日期。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP