飙风战警主角罗伯特康拉德离世 享寿84岁

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 美国媒体今天报导，主演1960年代科幻西部电视影集「飙风战警」（The Wild Wild West）的演员罗伯特康拉德（Robert Conrad）离世，享寿84岁。

康拉德家族发言人巴拉德（Jeff Ballard）告诉「时人杂志」（People Magazine）：「他过了美好又长寿的一生，虽然家族为他的离世感到难过，但他将长存他们心中。」

罗伯特康拉德先是担任送奶人，接着试图靠在俱乐部担任歌手取得成功。他搬到洛杉矶后，于1959年加入电视节目「夏威夷之眼」（Hawaiian Eye）卡司，让他的演艺生涯起飞。

罗伯特康拉德1965年至1969年在「飙风战警」演出美国西部拓荒时代的特勤局（Secret Service）特务，他后来也出演其他电视节目及电影。

罗伯特康拉德1988年接受时人杂志访问时表示：「娱乐业有3个周期。刚开始大家不认识你，接着他们爱你，然后你待得太久，让他们讨厌你。我现在要全部重来一遍了。」

罗伯特康拉德身后留下8名子女及18名孙子女。（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP