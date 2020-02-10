北京势力扩张之际 欧盟盼扩大在太平洋安全角色

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（法新社威灵顿10日电） 欧洲联盟（EU）表示，希望在太平洋地区的安全事务上扮演更重要的角色，要跟中国合作也没问题。近几年来，北京已强化对太平洋区域的影响力。

欧盟的太平洋区域大使席姆（Sujiro Seam）在英国脱欧后告诉法新社，他希望欧盟在太平洋地区建立更深层的贸易关系，同时扮演更主动的政治角色。

席姆自去年9月起展开4年大使任期。他表示，太平洋地区认为欧盟主要是援助捐赠者，有需要时也会帮忙提供人道协助，他的目标在于改变太平洋地区对欧盟的看法。

他在驻地斐济告诉法新社：「我们是全球规模最大的自由市场。我们透过一系列经济伙伴协议，给予太平洋岛国进入那个自由市场的机会。」

席姆口中的欧盟与太平洋关系「再平衡」，也包括欧盟追求强化军事和安全合作的雄心。

他表示：「我希望欧盟扮演更突出的政治角色。当然，要有信誉，才有战略上的政治角色。而信誉源自于我们的本领和实力。所以我们必须涉入安全和防御议题方面的事务。」

被问及欧盟会以何种形式进行军事参与，席姆排除「区域援索团（RAMSI）式的行动」。他说，欧洲部队可在降低气候变迁冲击、监视非法渔捞和救灾方面提供帮助。

「区域援索团」是以澳洲为首、在索罗门群岛的维和任务团，运作时间为2003年起至2017年止。

欧盟本身并无军队，而是仰赖27个成员国贡献兵力。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP