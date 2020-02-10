奥斯卡红毯 女星争艳吸睛

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（法新社洛杉矶9日电） 第92届奥斯卡颁奖典礼今天在美国加州好莱坞举行，芮妮齐薇格、瑟夏罗南、萝拉邓等入围艺人走红毯，光芒万丈。

凭藉「茱蒂」（Judy）封后呼声极高的美国女星芮妮齐薇格（Renee Zellweger）身穿白色合身礼服，一边长袖一边无袖的不对称展现个性，整体简单优雅。

以「她们」（Little Women）争夺最佳女主角的瑟夏罗南（Saoirse Ronan）身穿黑色搭配紫罗兰色裙的礼服，胸前深V和腰间荷叶造型的大胆设计，搭配烟熏眼妆，展现年轻勇于挑战的气息。

以「婚姻故事」（Marriage Story）角逐最佳女配角奖的萝拉邓（Laura Dern）穿着一袭粉红色礼服亮相，胸前黑色流苏V领造型小露性感。

以「重磅腥闻」（Bombshell）争夺最佳女配角的玛格罗比（Margot Robbie）一袭心型领礼服亮相，手臂结饰和胸前珠宝画龙点睛。

顶着染有萤光绿发的美国18岁歌手怪奇比莉（Billie Eilish）身穿香奈儿（Chanel）绒毛裤装，早早抵达现场，她刚在葛莱美勇夺最佳年度专辑、唱片、歌曲及最佳新人大奖，将首次登上奥斯卡舞台，演唱最新007电影「007：生死交战」（No Time to Die）主题曲。

为「冰雪奇缘」爱莎（Elsa）配音、配唱的伊迪娜曼佐（Idina Menzel）选穿桃红色礼服，腰间有着大大的蝴蝶结，整体简约大方。

© 2020 AFP