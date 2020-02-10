投资人担忧武汉肺炎疫情 亚股收盘大多下跌

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（法新社香港10日电） 投资人担心2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情会冲击全球经济，拖累亚洲股市今天收盘大多下跌。武汉肺炎已在中国造成900多人死亡，另有超过4万起确诊病例。

世界卫生组织（WHO）日前宣布武汉肺炎构成「国际关注公共卫生紧急事件」。这种病毒已扩散到20多个国家，冲击食品、家庭用品、汽车和电子产品零件等物品的主要供应链。

中国今天稍早公布的通膨数据显示，1月消费者物价指数（CPI）年增5.4%，为8年多来新高，其中食品价格年增20.6%，反映武汉肺炎疫情对中国国内造成的影响。

疫情也造成苹果供应商鸿海和汽车巨擘丰田（Toyota）等全球大型企业的供应链中断。中国各地重要生产厂房暂时关闭。同时，当局采取封城和隔离措施。

东京和新加坡股市今天收盘下挫0.6%。香港股市开盘重挫1.1%，而后逐渐站稳脚步，终场跌幅缩小至0.6%。雪梨股市小跌0.1%。首尔股市下跌0.5%。台北股市收跌0.3%。雅加达、吉隆坡和曼谷股市也全数收黑。

上海股市开盘挫跌0.5%，但盘中反弹回升，收盘上涨0.5%。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP