泰购物中心枪击惊魂 幸存者躲厕所上网追踪枪手下落

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（法新社呵叻9日电） 泰国一名军人在东北部呵叻府持枪射杀平民后，逃进Terminal 21购物中心，民众连忙躲进4楼厕所，用隔间门堵住入口，并透过在外头的友人传送监视器录影片段，追踪枪手行动。

33岁的音乐老师查纳提（Chanathip Somsakul）和太太与另外数十人躲在购物中心女厕里，两人的3岁女儿警惕地坐在壁架上。他们连上社群媒体了解情况，并疯狂致电朋友和家人。这样的大规模枪击案在泰国前所未见。

查纳提告诉法新社：「一位在购物中心工作的朋友在监视器控制室与一名男子对话…他给了我们关于枪手所在位置的最新情报。」

这些透过通讯应用程式分享的细节，或许救了查纳提一家人，和一起躲在厕所里的另外2、30人。

然而，各种讯息满天飞，恐惧也笼罩在购物中心里的每个人心中。

查纳提说：「每个人都感到恐惧与迷茫。身边充斥着各种讯息，大家不知道该相信谁。」

名叫贾克潘（Jakrapanth Thomma）的枪手在购物中心内徘徊了好几小时，这间多层楼购物中心的玻璃门窗被子弹打成蜘蛛网状。

贾克潘昨天在泰国东北部城市呵叻（Korat）大开杀戒，造成至少30人丧命，自己也遭维安击毙。此外还有许多人受伤，有些人伤势严重。

当厕所门被敲得砰砰作响时，吓坏了藏身其中的查纳提。「我想敲门的可能是枪手。有位女士问了『谁在外面？』，没人回答。她想把门打开，但我们说服她别这么做。」

直到昨天晚间9时接获警方通知，说受困购物中心的民众可以离开了，他们才与另外数十人慢慢往外走。然而，就在抵达一处停车场时，突然间又枪声大作，吓得众人惊慌逃窜。

此时还有一些人仍受困在购物中心，他们蜷缩在健身房厕所、餐厅桌下和商家店里，搜集关于枪手下落的消息。

40岁的菲律宾籍教师巴里坤（Aldrin Baliquing）躲在H&M储物间，设法让自己保持冷静。他说：「我害怕极了，因为我们受困的地点，就在枪手扣押人质处上方。」他指的是未获证实的报导说，枪手把受害者当成人肉盾牌。

13岁的拉帕萨拉达（Lapasrada Khumpeepong）和妈妈被困在Terminal 21一楼化妆室长达5个小时。她今天在悼念死伤者的活动上说：「一切发生得非常突然。」

她在活动现场的留言板写道：「感谢那些牺牲自己拯救大家的人，没有你们，我们现在无法站在这里。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP