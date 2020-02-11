川普公布2021预算案 放弃减赤字承诺

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（法新社华盛顿10日电） 距离美国总统大选还剩9个月之际，总统川普根据极高且不可能达到的经济成长估值目标，且放弃主要的削减赤字承诺，公布4.8兆美元2021年度预算案。

尽管这份川普第一任期中最后的预算案，在民主党把持的众议院无法过关几乎成定局，但可让人一窥川普政府在施政上的优先顺序。

根据官员和数家美国媒体报导，社会计画、环境保护和对外援助的预算都遭删减；国防支出增加，富人和企业减税方案延长。

这份预算案再度摒弃10年内缩减预算赤字的既定目标，反而将达成目标日程延后到2035年。

然而，拉长时间线是以2030年之前，美国经济每年成长3.0%左右为假设，此情景将支持税收增加，但在经济连续成长11年后，能达到这个目标持续10年多的经济体闻所未闻。

尽管川普政府誓言消除联邦预算赤字，也就是共和党的长期目标，但却对解决这个问题兴趣缺缺。在政府债台高筑之际，今年预算赤字料将达1兆美元。

4.8兆美元新财政年度预算案要求删减2兆美元非国防计画经费，包括像是粮食券等安全网，以及减少联邦医疗保险（Medicare）处方药计画的开支。

白宫预算局（OMB）代理局长伏特（Russell Vought）今天表示，预算案将包含逾7400亿美元国防预算，核现代化方面支出增加20%。大幅减税1.5兆美元延长到2025年之后，受惠者大多是富人。

川普的预算案要求拨款20亿美元国土安全预算，筑美墨边境墙，以及提高美国国家航空暨太空总署（NASA）的预算12%，但大砍环境保护署预算逾26%。

预算专家麦吉尼雅斯（Maya MacGuineas）表示，这份预算案包含将赤字缩小的部分重要政策改革。

他说：「但当你将乐观的成长假设和夸大与不明确的节省支出外皮剥去后，我们仍拥有巨大的债务。」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP