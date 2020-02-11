救救昆虫 50万种濒临灭绝恐致人类灾难

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（法新社巴黎10日电） 科学家今天提出警告说，地球100万种动植物面临灭绝，其中一半是昆虫，而它们的消失，可能对人类带来灾难。

芬兰自然史博物馆（Finnish Museum of Natural History）生物学家、也是研究主要执笔人卡多索（Pedro Cardoso）告诉法新社：「现今昆虫的灭绝危机让人极度忧心。」

「但我们所知的只是冰山一角。」

可以飞行、爬行、挖洞、跳跃和在水上行走的昆虫消失，是集体灭绝事件的一环。这是过去5亿年间仅仅第6次灭绝事件，上一次已是距今6600万年前，当时一颗太空岩石消灭恐龙以及其他生命形式。

而这次的灭绝，要怪罪的是人类。

卡多索告诉法新社：「几乎所有昆虫数量减少与灭绝，都要归因于人类活动。」

造成昆虫灭绝的主要因素是栖地的减少与退化，接着是污染、特别是杀虫剂的污染，以及侵入的物种。

过度的利用－超过2000种昆虫物种是人类食物－以及气候变迁，都是昆虫灭绝的原因。

蝴蝶、蜜蜂、蚂蚁、甲虫、黄蜂、苍蝇、蟋蟀与蜻蜓数量减少带来的影响，远超过它们本身的死亡。

科学家估算昆虫约有550万种，人类辨识与命名的只有其中的1/5。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP