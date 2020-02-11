新加坡航空展开幕 主办单位祭措施严防武汉肺炎

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（法新社新加坡11日电） 亚洲最大航空展今天起在新加坡登场。主办单位为因应武汉肺炎疫情，祭出减少公众日门票、提供手部清洁剂、入场量体温等预防措施，并建议与会者打招呼时鞠躬挥手勿握手。

两年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）向来能吸引全球数百家航太企业与航空公司莅临。与会者除了商议价值数百万美元的交易案，还能观赏壮观的战机飞行表演。

但引发武汉肺炎疫情的2019新型冠状病毒（2019-nCoV），却让今年活动乌云罩顶。迄今中国感染死亡人数已破千人，病毒并扩散到超过20个国家。

新加坡至今出现45起确诊病例。当局上周已把卫生警示层级，上调到跟2002至2003年「严重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情同一级。

目前已有超过70家厂商决定退出参展，包括加拿大庞巴迪公司（Bombardier）、飞机制造商德哈维兰（De Havilland），以及美国航太界巨擘、制造全球军队所用战机和防御设备的洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Corp.）。

在新加坡为防止病毒扩散，禁止来自中国的旅客入境后，也有至少10家中国厂商退展。航空展前夕的大型航空会议同样告吹。

尽管如此，主办单位仍决定让航空展如期进行。

这次航空展参展厂商约930家，共有来自逾45个国家、超过4万名业界参与者，较2018年5.4万名业界人士与会、超过1000家厂商参展逊色。

但今年与会者仍包括试图从737 MAX客机坠毁危机中翻身的波音公司（Boeing），以及空中巴士（Airbus）等重要厂商。主办单位谈论本届航空展时也语带乐观。

另一方面，虽然有多家中国厂商退展，解放军仍派出空军飞行表演队赴新加坡参加展演。

© 2020 AFP