第92届奥斯卡颁奖典礼 收视创历来最低

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（法新社洛杉矶10日综合外电报导）美国广播公司（ABC）转播第92届奥斯卡颁奖典礼，收视率创下史上新低，仅2360万人收看。

这场华丽大秀于9日晚上在好莱坞举行，南韩电影「寄生上流」（Parasite）成为首部荣获奥斯卡最佳影片的外语片，总共抱走4座小金人。

市场调查研究公司尼尔森（Nielsen）指出，今年收看观众人数只有2360万，比去年的2960万减少20%，较先前于2018年所创的2650万人观看最低纪录还要差。

本届颁奖典礼历时3个半小时，并复制去年不设主持人的模式，主持人第2年从缺。

不过，「华盛顿邮报」一些表演者如兰迪纽曼（Randy Newman）和艾尔顿强（Elton John）都是数十年来的老面孔，感觉就像过去20或30年奥斯卡时间轴的重现。

「综艺」（Variety）周刊评论家佛兰克（Caroline Framke）则认为，典礼过程「狂乱失控」，但最终被鬼才导演奉俊昊执导的「寄生上流」获奖后的真情流露与欣喜愉悦所拯救。

知名电影评论网站Indiewire表示：「奉俊昊不仅对创下历史纪录的第92届奥斯卡颁奖典礼贡献良多，还让这场典礼电视转播免于沦为历来最难看。」

© 2020 AFP