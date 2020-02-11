美司法部起诉4中国解放军骇客 上亿美国人个资遭窃

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（法新社华盛顿10日电） 美国司法部今天宣布，起诉4名中国人民解放军成员，因他们涉嫌参与2017年大规模骇入美国信评机构易速传真公司（Equifax）资料库案。

美国司法部长巴尔（Bill Barr）表示，这群骇客被控窃取约1.45亿美国人敏感个资，为全球历来数一数二大规模的资料外泄事件。

他说：「这是蓄意且全面侵犯美国人民个资。」

这4名解放军是吴志勇、王干、许可和刘磊，他们是解放军总参谋部第54研究所成员，被控骇客行动、电脑诈欺、经济间谍及电汇诈欺等多项罪名。

美国官方表示花了一年多时间追踪他们，对方藏身在20国34台伺服器进行犯罪。

巴尔说：「这是经过组织且厚颜无耻的犯罪行径，窃取将近一半的美国人敏感个资，以及一家美国公司努力的心血和智慧财产，幕后黑手是一个中国军方单位。」

联邦调查局（FBI）副局长鲍迪希（David Bowdich ）表示，尚无证据显示公司这些资料遭人使用，例如用来挟持银行帐户或信用卡，但他也说：「手头上有这些民众个资，可以做很多事。」

美方认为犯嫌目前在中国。

易速传真公司在声明中感谢美国司法部协助，并承诺会加强保护顾客资料。

© 2020 AFP