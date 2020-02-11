美国男篮奥运大名单 詹姆斯等44人入选

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（法新社洛杉矶10日电） 已3度代表美国参加奥运的詹姆斯，再次入围2020年东京奥运44人培训名单，若能顺利前进奥运，将是他个人第4度代表美国参赛。

美国篮球协会公布的名单中，曾3度代表美国拿下2金1铜的詹姆斯（LeBron James），和他目前在美国职篮NBA洛杉矶湖人的队友戴维斯（Anthony Davis）都入选这次的44人大名单，他们都要争取最后前进东京奥运的12人最终名单。

美国篮协男子篮球队总监柯兰基罗（Jerry Colangelo）在声明中说：「这是美国篮协选出12名参加2020年东京奥运男篮代表队成员的第一步。」

他还说：「我们在NBA剩余的赛季里，将持续观察所有球员，但要选出参加奥运的12人名单，显然会是极具挑战性和困难的过程，我们将尽可能再次选出最佳阵容。」

美国男篮在这次东京奥运，将挑战4连霸，他们在2008年北京奥运、2012年伦敦奥运、2016年里约奥运，连3次奥运夺得金牌。这次东京奥运，美国男篮的总教练将是NBA圣安东尼奥马刺教头波波维奇（Gregg Popovich）。

美国篮协公布的大名单中，还包括几名长期处于养伤状态的球员。

NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）因为左手开刀长期缺阵，但他长久以来都一直表达想参加奥运的坚定想法。

柯瑞有望在下个月回到勇士阵中。2016年的里约奥运，他因为膝盖、脚踝问题退出。

柯瑞在勇士的队友汤普森（Klay Thompson）去年7月接受膝盖手术，本季都未在NBA出赛，但也被放在这次的44人名单。汤普森是4年前美国男篮在里约奥运夺金的代表队成员之一。

同样入选44人名单的还有杜兰特（Kevin Durant），他正为阿基里斯腱伤势复健，去年7月和布鲁克林篮网签下合约后，至今还未替球队出赛。杜兰特过去曾在2012年伦敦奥运、2016年里约奥运两度为美国赢得男篮金牌。

© 2020 AFP