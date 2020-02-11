间谍威胁倍增 美将骇客与社媒操弄者列最高威胁

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（法新社华盛顿10日电） 网路和监控技术进步，让美国面对的威胁倍增，美国国家反情报与安全中心今天表示，骇客与线上操纵者，如今已与俄罗斯这类对手旗鼓相当。

两年发表一次的「国家反情报战略报告」（National Counterintelligence Strategy），首次将反秘密组织、独立骇客和伊斯兰极端组织列为间谍威胁，需要严加关注。

发布报告的美国国家反情报与安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼纳（William Evanina）说：「美国面临的威胁愈来愈具侵略性且错综复杂，来源除了国外情报机构，也包括国家和非国家行动者。」

过去发布的报告，把俄罗斯、中国、伊朗、北韩和跨国犯罪集团列为美国主要间谍威胁。

最新版报告则新增古巴、真主党（Hezbollah）、伊斯兰国（Islamic State）和盖达组织（Al-Qaeda），指它们有能力针对美国从事情报任务。

报告同时列出被意识形态驱动的实体，例如骇客、泄密人员和组织；报告也增列没有特定组织关系，但密谋窃取敏感资料和智财的外籍人士

尽管报告并直接点名，但明显是指揭密网站「维基解密」（Wikileaks）。维基解密公布大批窃取来的美国机密和中央情报局（CIA）保密层级最高的骇客工具，这助长了威胁认知的转变。

报告表示，尖端但廉价的电脑入侵、监控技术迅速普及，使得每个人都可能构成威胁。

报告说：「外国威胁行动者危险性升高，主要是因为先进科技垂手可得情况下，他们能以较低的风险，威胁到更广泛的目标。」

报告公布前短短数小时，美国司法部刚宣布起诉4名中国人民解放军成员，指他们涉嫌参与2017年大规模骇入美国信评机构易速传真公司（Equifax）资料库案，影响将近1.45亿美国公民。

© 2020 AFP