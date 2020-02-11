阿富汗自杀攻击 至少5死

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔11日电） 阿富汗官员表示，首都喀布尔今天上午发生自杀炸弹攻击，造成至少5死12伤。这是喀布尔近3个月来发生的首起重大攻击案。

目前还没有团体宣称犯下这起攻击案。

阿富汗内政部发言人拉希米（Nasrat Rahimi）说：「今天早上7时左右，一名自杀炸弹客引爆炸药，造成5死，其中2人是平民，3人为军方人员；另外有12人受伤，包括5名平民。」

国防部证实有5人丧生。但只说至少6人在这场攻击中受伤。

目击者说，这起自杀炸弹攻击发生在法希姆元帅军事学校（Marshal Fahim Military Academy）附近。

根据当地电视台报导，喀布尔警方首长已经证实攻击地点。

当地居民萨米拉（Samiullah）表示：「爆炸威力之大，连我们的房子都摇晃。我们之后还听到枪声。救护车很快就赶到现场。」

近几周以来，阿富汗各省仍持续传出暴力事件，但塔利班避免攻击主要城市中心，试图保住和美国的谈判在轨道上。

喀布尔上一次发生大型攻击案是在去年11月，当时一辆载满爆裂物的小货车在上午尖峰时间冲撞一辆载有外国人的车辆，至少造成12死。

© 2020 AFP