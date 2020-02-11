Google人资主管下台 劳雇关系再陷紧张

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（法新社旧金山11日电） 在劳雇关系屡传紧张之际，美国网路巨擎谷歌（Google）今天证实，该公司人力资源主管诺顿（Eileen Naughton）辞去了她作为「人力营运副总裁」的职务。

Google母公司Alphabet执行长皮查伊（Sundar Pichai）在声明中表示：「我们感谢诺顿所做的一切，并且期待她在Google的新页。」

根据皮查伊，在诺顿担任谷歌人资主管期间，Google增加了逾7万名雇员。诺顿表示，她将与皮查伊及财务长波拉特（Ruth Porat）合作物色她的接任人选。

诺顿说：「在经历这6年职涯之旅，从伦敦开始，如今在旧金山，我的丈夫与我已决定回到纽约家中，更接近我们的家人。」

近年来，Google屡次发生职员反对高层的决定，扰乱了职场氛围，他们反对的决定从Google与美军签订合约，到Google为中国量身打造搜索引擎不等。

去年11月，Google曾因为违反资料安全政策为由开除了4名员工，但Google被控在报复他们筹组工会，引起其他员工群情激愤。

在过去，Google一度被视为矽谷的自由典范，但如今却卷入诸多争议。Google开除上述4人之举，加深了员工及管理阶层间的紧张关系。

© 2020 AFP