Google度假住宿搜寻功能 旅宿业者控自肥

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（法新社布鲁塞尔10日电） 逾30间旅游业者今天向欧洲联盟（EU）影响力强大的反垄断机构投诉，称搜寻引擎霸主谷歌（Google）用不公平的手段侵害他们的生意。

谷歌在申诉信中再次成为箭靶，TripAdvisor和Expedia公司（Expedia Inc.）等旅游业者指控Google利用其搜寻引擎的压倒性优势，开展自己的服务并加以打广告，损及现有业者。

这封写给欧盟主管竞争事务执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）的信同时也刊登在一个协会网站上。Google两天后将就另一件涉及谷歌购物（Google Shopping）的案子向欧盟法庭提出上诉。

信中写道：「我们现在正目睹谷歌企图将在搜寻市场取得的优势，扩张到不同的度假租屋仲介市场。」

信件还补充说，Google是透过「在一般搜寻结果中偏袒自家服务」的方式来达成这样的企图。这封信最早由「金融时报」（Financial Times）报导。

欧盟执行委员会（European Commission）证实收到这封信，但拒绝进一步做出评论。

包括德国、西班牙和法国度假租屋协会在内的信件签署人提出申诉，称相关的谷歌搜寻现在会宣传「视觉丰富」、汇集并复制自家服务的特定搜寻结果。

Google透过声明表示，正在测试这类搜寻的新格式，「人们可能会在搜寻结果的最顶端看到一个轮播式连结，可以连到网站」，此举是为了在五花八门的资讯中给用户「相关且可信赖的资讯」及「与您的查询最相关的资讯」。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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